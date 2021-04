Vaticano | il Papa alla Veglia pasquale | Si ricomincia anche dopo i fallimenti e nelle macerie

(Di sabato 3 aprile 2021) Nella liturgia più solenne dell'anno, in una basilica di San Pietro ancora semivuota, Bergoglio ha esortato a non perdere la speranza, a superare i pregiudizi e a vivere la fede "rimettendosi in cammino" e avvicinando chi ha più bisogno

... mascherine obbligatorie, distanziamenti rigorosi e tutt'attorno alla zona delil clima è ... dove sono stati disposti sede e leggio con il microfono per il, il braciere per il fuoco. Il ...Le norme anti Covid - 19 si applicano ovviamente anche alla messa di Pasqua 2021 in, tenuta daFrancesco: la funzione vedrà un numero limitato di fedeli presenti, in linea con i ...(PRIMAPRESS) - CITTA' DEL VATICANO - L'Augurio di Papa Francesco per la Santa Pasqua arriverà questa mattina con la messa che sarà celebrata nella Basilica di San Pietro, ma oltre ad essere la ...Solo insieme, è il 27 marzo del 2020, quando Papa Francesco nella solitudine della Piazza San Pietro, sta dicendo al mondo che non potremo ...