Valentino Rossi, che disastro a Doha. Pole a sorpresa di Martin, Vinales vuole il bis (Di sabato 3 aprile 2021) Show della Ducati Pramac a Doha. La Ducati era la grande attesa della seconda tappa con il Mondiale di MotoGP, ma a brillare nelle qualifiche è la moto cliente di Borgo Panigale. Il rookie "terribile" Jorge Martin stampa la Pole in faccia ai tanti altri piloti ben più esperti di lui e si candida alla vittoria del Gran Premio, ma dovrà fare i conti innanzitutto col suo compagno di team Johann Zarco, che non vuole essere da meno e ottiene in qualifica il secondo tempo. Sarà dunque doppietta Pramac in prima fila, ma ecco che dalla terza casella troviamo un Maverick Vinales ancora affamato di vittorie dopo aver centrato il successo all'esordio. Lo spagnolo proverà a regalarsi il bis sulla stessa pista in cui ha trionfato una settimana fa e tiene alto il morale di una Yamaha che invece soffre maledettamente ...

