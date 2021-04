Vaccino AstraZeneca, Olanda sospende l'uso sotto i 60 anni (Di sabato 3 aprile 2021) I Paesi Bassi sospendono temporaneamente la vaccinazione delle persone di età inferiore ai 60 anni con il Vaccino AstraZeneca. Lo ha annunciato ieri il ministero della Salute olandese, stando a quanto... Leggi su feedpress.me (Di sabato 3 aprile 2021) I Paesi Bassi sospendono temporaneamente la vaccinazione delle persone di età inferiore ai 60con il. Lo ha annunciato ieri il ministero della Salute olandese, stando a quanto...

Advertising

ladyonorato : L’Olanda ha sospeso la somministrazione del vaccino #Astrazeneca sotto i 60 anni. - Agenzia_Ansa : I Paesi Bassi sospendono temporaneamente la vaccinazione delle persone di età inferiore ai 60 anni con il vaccino A… - fattoquotidiano : Astrazeneca, Olanda sospende vaccinazione negli under 60. In Germania si valuta l’ipotesi della seconda dose con va… - hele_fr : Covid, #Olanda sospende il vaccino di #AstraZeneca per tutti - PinoSa54 : RT @RITADILULLO1: In Campania ci sono state più reazioni allergiche giovedì sera per le zuppe di cozze ingurgitate che al vaccino #AstraZen… -