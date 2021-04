Vaccini | somministrate oltre 907mila dosi in Campania

(Di sabato 3 aprile 2021) Sono 907.125 le somministrazioni dianticovid effettuate in: è il dato, aggiornato alle ore 12 di oggi, diffuso dall’Unità di crisi. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 649.977 cittadini. Di questi 257.148 hanno ricevuto la seconda dose. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

sole24ore : ?? #Vaccini, sale a 10.769.413 il numero di dosi totali somministrate in Italia; cresce a 243.031 anche la media mob… - MinisteroSalute : Vaccini anti #Covid19, oltre 10 milioni le dosi somministrate. Il Ministro @robersperanza: 'Dobbiamo ancora acceler… - Agenzia_Ansa : L'Italia ha superato la soglia dei 10 milioni di dosi di vaccini anti-Covid somministrate, secondo quanto si appren…

Si parte oggi con oltre 350, che si aggiungono ai duemila somministrati ogni settimana nei ... dove disponibile, il numero delle dosi che verranno). ASL 1 Categorie di ...... di cui 44 nei 30 Paesi dello Spazio economico europeo (UE, Islanda, Norvegia, Liechtenstein) su 9, 2 milioni di dosi di vaccino. Tra gli altri Paesi, in Germania sono stati registrati ...