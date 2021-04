Vaccini | slitta a fine mese l’obiettivo delle 500mila dosi al giorno Dagli over 80 agli insegnanti | ?ecco il trend nelle Regioni

Advertising

Il Sole 24 ORE

a fine mese il target delle 500mila iniezioni al giorno: previste solo 8 milioni di dosi ...raggiungere già a metà aprile il target delle 500mila iniezioni al giorno previste dal pianoe ...... la Ferragni: 'Vedere l'Europa a corto diperché non è riuscita a fare un accordo decente ... quasi in automatico questo significa che la sua richiestaa quando bisogna chiamare gli ...Quello delle 500 mila vaccinazioni è slittato a fine aprile. «Tra due settimane staremo a 300 mila dosi al giorno. Ad aprile si incrocia un consistente arrivo di vaccini con la verifica delle capacità ...Oggi 90 mila fiale AstraZeneca. Rivolta dei medici contro Raviolo: noi scolari indisciplinati, lui al mare TORINO. L’obiettivo delle 20 mila dosi di vaccino al giorno è vicino ma non ancora raggiunto.