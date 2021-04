Vaccini, in Sicilia iniziate le inoculazioni nelle chiese (Di sabato 3 aprile 2021) Protocollo d'intesa siglato tra il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e la Conferenza episcopale Siciliana Leggi su rainews (Di sabato 3 aprile 2021) Protocollo d'intesa siglato tra il presidente della Regionena, Nello Musumeci, e la Conferenza episcopalena

fattoquotidiano : IL PIANO VACCINI DELLE REGIONI Lo staff del governatore della Toscana Eugenio Giani ora dice che “entro il 25 apri… - AnsaSicilia : Vaccini: in parrocchie Palermo niente file e anziani seduti. In chiesa vicino Cattedrale 78 persone prenotate |… - Radio1Rai : ??In #Sicilia saranno di nuovo a regime dall'8 Aprile le prenotazioni per i #vaccini agli anziani oltre gli 80 anni… - karimeri_toraja : RT @RaiNews: #Sicilia, sono cominciate le #vaccinazioni anti-#COVID19 nelle chiese - RaiNews : #Sicilia, sono cominciate le #vaccinazioni anti-#COVID19 nelle chiese -