Vaccini, Gb: sette morti per trombosi dopo somministrazione AstraZeneca (Di sabato 3 aprile 2021) sette persone sono morte nel Regno Unito a causa di coaguli di sangue dopo essere state vaccinate contro il coronavirus con il siero di AstraZeneca. Lo ha reso noto la Medicines and Healthcare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 aprile 2021)persone sono morte nel Regno Unito a causa di coaguli di sangueessere state vaccinate contro il coronavirus con il siero di. Lo ha reso noto la Medicines and Healthcare ...

