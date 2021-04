Vaccini | due milioni di anziani aspettano ancora la prima dose | tutti i numeri del piano nazionale

Advertising

GDF : Il Nucleo Speciale Tutela #Privacy e #FrodiTecnologiche della #GDF ha sequestrato due canali #telegram adibiti alla… - SkyTG24 : Uno stabilimento di Baltimora che produce i vaccini anti-Covid #Johnson&Johnson e #AstraZeneca avrebbe per sbaglio… - repubblica : ?? Coronavirus, due bottiglie incendiarie nella notte contro il centro vaccini a Brescia - ecostanzi4 : RT @veroverogervaso: Brescia, lanciate due bottiglie incendiarie contro centro vaccinale. Quando l'idiozia raggiunge vette inviolate. #idio… - emanuelino10 : RT @Satiraptus: #Giorgetti chiede a #Farmindustria di produrre le dosi che abbiamo già acquistato tramite l’Europa, ma rischiamo di pagare… -

Il Sole 24 ORE

Brescia, lanciatemolotov contro centro/ Fontana: "Un attacco ignobile" Così parlò invece Don Angelo Casati : 'Lui (Il Figlio di Dio) si è rotto, come il vaso del profumo della donna all'...... over80 (120) - - Sarzana:linee di produzione dedicate a ultravulnerabili (120 + 120) GALLIERA sabato 3 aprile - - mattina: over80 con Pfizer lunedì 5 aprile - - dalle 12 in poi (72)a ...Oggi la prima giornata per gli over 80, domani si proseguirà con i caregiver. L'hub è gestito da Asl, Esercito, Protezione civile e Comune. L'assessore Lopalco: "Per le dosi dobbiamo avere pazienza, i ...Alcune tensioni tra Fratelli d'Italia e Lega di Salvini avutesi in Regione Lombardia, fanno pensare a un contrasto tra i due partiti; è davvero così? Vediamo.