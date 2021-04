Vaccini, dopo Chiara Ferragni, Fedez rincara la dose: 'Fontana e Moratti chiedete almeno scusa' (Di sabato 3 aprile 2021) In risposta alle polemiche nate dopo il post della moglie, Chiara Ferragni , sulla vaccinazione della nonna del cantante solo a seguito di sue sollecitazioni dai social, è lo stesso Fedez ad ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 aprile 2021) In risposta alle polemiche nateil post della moglie,, sulla vaccinazione della nonna del cantante solo a seguito di sue sollecitazioni dai social, è lo stessoad ...

Agenzia_Ansa : 'Oggi la nonna di Fede farà il vaccino. Sapete perché? Dopo le mie critiche alla gestione vaccini, un addetto ha ch… - matteograndi : Dopo le inquietanti parole del ministro @robersperanza “impossibile pianificare, il Covid non finisce per magia” ch… - silvia_sb_ : Dopo le stories di ieri su Instagram di Chiara Ferragni, la nonna di Fedez, 86 anni, è stata chiamata e oggi verrà… - Emyli009 : RT @xSha97: I vaccini che arrivano in Lombardia dopo il post di Chiara Ferragni - rescuemeidol : RT @xSha97: I vaccini che arrivano in Lombardia dopo il post di Chiara Ferragni -