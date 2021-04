Vaccini: avvocati di Firenze comprano spazio pubblicitario per smentire privilegi (Di sabato 3 aprile 2021) Nella missiva, indirizzata alla Regione Toscana, si spiega che «la vaccinazione del comparto giustizia è stata attuata a seguito di una decisione pienamente legittima di Regione Toscana» e che sulla base di questo i legali si sarebbero aspettati che la stessa Regione fosse intervenuta L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 3 aprile 2021) Nella missiva, indirizzata alla Regione Toscana, si spiega che «la vaccinazione del comparto giustizia è stata attuata a seguito di una decisione pienamente legittima di Regione Toscana» e che sulla base di questo i legali si sarebbero aspettati che la stessa Regione fosse intervenuta L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Vaccini: avvocati di Firenze comprano spazio pubblicitario per smentire privilegi - calalaruta : La fortuna di @EugenioGiani che è da poco stato eletto alla presidenza della Toscana, peggio di così non poteva far… - rep_firenze : Vaccini, avvocati al contrattacco dopo le polemiche: “Contro di noi linciaggio mediatico” [di Luca Serranò] [aggior… - CostanzaBattis1 : @PLCastagnetti @robersperanza Anche basta?! Facciamolo santo. È un anno che siamo chiusi in casa,l' unica cosa che… - Syrenaegiziana : RT @Moonlightshad1: La categoria è a rischio ma loro procedono per età. Al supermercato dove vado io l’età media dei dipendenti è di 40 ann… -