Vaccini | aprile mese decisivo | in Sicilia si fanno anche in 300 chiese

Advertising

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Aprile: Quei 2 non dicono mai una cosa vera. Vaccini e conti svizzeri - NicolaPorro : ?? #Figliuolo smonta il vecchio piano vaccini di #Speranza, il capo dei vigili peserà i cibi d'asporto, #Carfagna e… - NicolaPorro : ?? #Speranza e la banalità del male, i fenomeni dell’#Oms strigliano Ursula sui #vaccini, le toghe francesi graziano… - syria_ria : RT @LoreCh__: Ecco perché vorrei sentir parlare di #lavoro e relativa detassazione, #investimenti alla produzione entro i nostri confini e… - AerariumL : RT @bettywrong: VACCINI. 9 LEZIONI DI SCIENZA, il mio film da mercoledì 7 aprile in esclusiva su @Nexo_Digital +. Prodotto da Betty Wrong e… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini aprile

Il Sole 24 ORE

Il governo mira a raggiungere tra due settimane le 300mila dosi al giorno, 500mila a fine mese con l'arrivo di 8 milioni diin auto, partita la sperimentazione in Fiera a Bologna - VIDEO 12021 Vaccinazioni anche a Pasqua e Pasquetta nell'hub della Fiera . I 'convocati' sono i cittadini over 75 e over 80 con ...PADOVA. L'immunologa Antonella Viola affida a Facebook lo sfogo per la delusione per la campagna vaccinale che ha riguardato fino ad ora l'anziano padre. Chiamato per il vaccino doveva presentarsi sab ...A questo ritmo il 10% della popolazione risulterà vaccinato tra due mesi (il 2 giugno) e tutti gli over 80 tra 15 giorni (il 18 aprile). Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si ...