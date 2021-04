Vaccini agli over 80, Sicilia e Calabria fanalini di coda in Italia (Di sabato 3 aprile 2021) In Italia gli over80 che hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino sono poco meno di un milione e 400 mila, il 30,2% degli appartenenti a questa fascia d'et ; pi della met (il 56,75%) ha ricevuto ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 3 aprile 2021) Ingli80 che hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino sono poco meno di un milione e 400 mila, il 30,2% degli appartenenti a questa fascia d'et ; pi della met (il 56,75%) ha ricevuto ...

Advertising

comunevenezia : ??#Covid19 #Vaccini ?? Vaccini nelle Isole: a Pasquetta un vaporetto dedicato li porta direttamente agli anziani di… - fattoquotidiano : Dall’arrivo di Poste agli sms per gli over 80; dalle vaccinazioni di fragili e caregiver fino ad Aria. Nell’ultimo… - ignaziomarino : Da medico e ricercatore credo fortemente che non si possa dare l’opportunità di accedere ad un corso di laurea in M… - ilcorriereblog : - Radio1Rai : ??In #Sicilia saranno di nuovo a regime dall'8 Aprile le prenotazioni per i #vaccini agli anziani oltre gli 80 anni… -