Vaccini a Roma e nel Lazio: come prenotarsi, dove e quale vaccino si può scegliere. D’Amato: ‘Vaccinazioni anche a Pasqua’ (Di sabato 3 aprile 2021) Non si arresta la campagna di vaccinazione nel Lazio. Più dosi si somministrano al giorno, più si spera di tornare a una quotidianità che si avvicina alla normalità, in una realtà ormai modellata su ripetute restrizioni, aperture e chiusure a intermittenza. Con il virus che continua a circolare nel nostro Paese. E’ per questo motivo che anche a Pasqua e Pasquetta le vaccinazioni nel Lazio non conosceranno lo stop. Tutto il contrario. “A Pasqua e Pasquetta non si ferma la macchina vaccinale del Lazio, i nostri operatori saranno impegnati a somministrare nei due giorni di festa oltre 50 mila Vaccini. Mi recherò assieme al presidente Zingaretti domani alla Nuvola dell’Eur per ringraziare i nostri straordinari operatori. Il giorno di Pasquetta andrò invece a Frosinone ad incontrare gli operatori dei centri ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 aprile 2021) Non si arresta la campagna di vaccinazione nel. Più dosi si somministrano al giorno, più si spera di tornare a una quotidianità che si avvicina alla normalità, in una realtà ormai modellata su ripetute restrizioni, aperture e chiusure a intermittenza. Con il virus che continua a circolare nel nostro Paese. E’ per questo motivo chea Pasqua e Pasquetta le vaccinazioni nelnon conosceranno lo stop. Tutto il contrario. “A Pasqua e Pasquetta non si ferma la macchina vaccinale del, i nostri operatori saranno impegnati a somministrare nei due giorni di festa oltre 50 mila. Mi recherò assieme al presidente Zingaretti domani alla Nuvola dell’Eur per ringraziare i nostri straordinari operatori. Il giorno di Pasquetta andrò invece a Frosinone ad incontrare gli operatori dei centri ...

roma_paoletta : @meb Ma quale cambio di passo? Se prima i vaccini non c'erano mentre ora arriveranno non puoi fare nessun paragone… - CorriereCitta : Vaccini a Roma e nel Lazio: come prenotarsi, dove e quale vaccino si può scegliere. D’Amato: ‘Vaccinazioni anche a … - paolaiani : RT @adozioneanimali: (Roma) SPEK E ZAFFERANO meticci labrador , Cane Maschio: SPEK e ZAFFERANO, splendidi fratellinu di poco piu di due mes… - beppa39 : RT @giuseppetp55: #Lombardia alla fine sono arrivati”i nostri”,per mettere fine ai disastri e”sprechi”sui”vaccini”da quelli che gridavano”R… - BerterameSimona : Dopo la morte di Rudy i lavoratori del commercio chiedono tutele: 'Siamo a rischio, vaccinateci'… -