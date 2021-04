Vaccinazioni over 80, le Asl tendono la mano ai medici di famiglia (Di sabato 3 aprile 2021) Un supporto in più per accelerare sulle Vaccinazioni in Toscana. I medici di medicina generale potranno contare sulla collaborazione delle Asl per vaccinare gli over 80 a domicilio o presso strutture ... Leggi su pisatoday (Di sabato 3 aprile 2021) Un supporto in più per accelerare sullein Toscana. Idina generale potranno contare sulla collaborazione delle Asl per vaccinare gli80 a domicilio o presso strutture ...

Advertising

LuigiBrugnaro : ??A Pasquetta a Sant’Erasmo arriverà un vaporetto in modalità “ambulatorio”per le #vaccinazioni ??Lunedì 5/04 dalle… - repubblica : Coronavirus, scatta il secondo V day in Lombardia a Pasqua per finire le vaccinazioni degli over 80. A Varese inaug… - fattoquotidiano : Toscana in coda nelle vaccinazioni over 80. A chi sono andate le dosi? “Pfizer anche a impiegati Asl e volontari no… - LuigiAssecasa : RT @vitcastagna: 22 milioni di Euro buttati x #Aria piattaforma flop capolavoro di #Fontana, voluto al potere da #Salvini. #Bertolaso l'ann… - claudiamarte7 : RT @ZiaLulli1: La Toscana, do pomesi di vaccinazioni, è ancora penultima per immunizzazione degli «over 80». Con Pfizer sono stati vaccinat… -