salernonotizie : Campania, le vaccinazioni proseguono anche a Pasqua e Pasquetta - Lady_Tremaine_8 : @ngiocoli Che poi io non ne ne intendo, ma raccomandare al posto che decidere non mi pare proprio scelta azzeccata… - bavbieturico : dovevamo convinvere con il virus, invece adesso dobbiamo sopravvivere alla fame dopo un mese di zona rossa in camp… - Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Vaccinazioni, la Campania conferma il suo ritmo: oltre 23mila nelle ultime 24 ore - francof61060455 : Continuano a morire x le vaccinazioni,Sicilia,Campania,Abruzzi,Friuli,Emilia,Puglia , Liguria,e solo in Italia ,ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni Campania

in: altre 23mila somministrazioni nelle ultime 24 ore 2 aprile 2021 L'unità di crisi ha comunicato i dati delleinaggiornati alle ore 12 del 3 aprile 2021. ......predisposto ed approntato tutto quanto necessario per aumentare sensibilmente il numero digiornaliere'. 'Abbiamo inoltre aderito con prontezza all'iniziativa della Regioneper ...Questo significa che noi siamo in grado di fare in Campania 70mila vaccinazioni al giorno" "Oggi in Campania abbiamo 140 punti vaccinali - spiega - in ognuno dei quali possiamo avere diversi box per l ...Richiamati per le vaccinazioni anche i pazienti allettati che non l'hanno ancora ricevuta. De Luca: "Campania penalizzata nella distribuzione dosi". Nonna Natalina si vaccina contro il Covid a 108 ...