Vaccinazioni, i dati nel mondo: 608 mln di dosi in 150 paesi (Di sabato 3 aprile 2021) Usa in testa, Cina e India e poi Israele. Lento il ritmo nell'Unione Europea. Presidente argentino Fernandez immunizzato a gennaio, ora risulta ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 3 aprile 2021) Usa in testa, Cina e India e poi Israele. Lento il ritmo nell'Unione Europea. Presidente argentino Fernandez immunizzato a gennaio, ora risulta ...

Advertising

lucianonobili : Su #riaperture scelte vanno fatte solo in base a vaccinazioni (e c’è voluto Draghi per avere un piano vaccini) e da… - zaiapresidente : ?? VACCINAZIONI ANTI-COVID, I DATI DELL'ULTIMA SETTIMANA. ?? - umbriaOn : #Covid, giù #casi nuovi, attuali e #ricoveri. Boom #guariti a #Terni - kalyaMail : RT @eziamor: #astrazeneca sospeso in Olanda per gli under 60. Nuovi dati sulle trombosi dal Regno Unito. In Germania faranno la seconda dos… - PeranAndreaPer : RT @eziamor: #astrazeneca sospeso in Olanda per gli under 60. Nuovi dati sulle trombosi dal Regno Unito. In Germania faranno la seconda dos… -