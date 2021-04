Vaccinazioni Covid Italia: il report regione per regione / Pdf (Di sabato 3 aprile 2021) Vaccinazioni anti Covid in Italia: a che punto siamo? Sul sito della presidenza del Consiglio è stato pubblicato il report settimanale che dà conto, come aveva promesso il premier Mario Draghi, dell'... Leggi su quotidiano (Di sabato 3 aprile 2021)antiin: a che punto siamo? Sul sito della presidenza del Consiglio è stato pubblicato ilsettimanale che dà conto, come aveva promesso il premier Mario Draghi, dell'...

Advertising

RegioneER : #Coronavirus, in #EmiliaRomagna nuova accelerazione: dalla prossima settimana si faranno almeno 30mila vaccinazioni… - Agenzia_Ansa : Covid, l'Oms: vaccinazioni in Europa di una lentezza 'inaccettabile'. Per l'Organizzazione mondiale della Sanità l'… - RaiNews : #coronavirus #covid19 #vaccinazioni. In base al monitoraggio #Gimbe ancora ai nastri di partenza la fascia 70-79 an… - PreyetChiara : RT @Aostaoggi: Vaccinazioni anti Covid, la Valle d'Aosta continua a correre - ArcangeloBarone : RT @lucianocapone: Il giudice Angelo Giorgianni, autore del libro negazionista e cospirazionista sul Covid elogiato dal pm Nicola Gratteri,… -