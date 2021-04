Vaccinazioni | 608 mln di dosi in 150 paesi Olanda sospende AstraZeneca

(Di sabato 3 aprile 2021) Usa in testa, Cina e India e poi Israele. Lento il ritmo in Ue. Presidente argentino Fernandez immunizzato a gennaio, ora risulta positivo. La decisione di Amsterdam, ufficialmente, 'per evitare ...

Usa in testa, Cina e India e poi Israele. Lento il ritmo in Ue. Presidente argentino Fernandez immunizzato a gennaio, ora risulta positivo. La decisione di Amsterdam, ufficialmente, 'per evitare ......2% delle 783.850 ricevute, per un tasso dieffettuate di 18.505 per 100mila abitanti contro una media italiana di 17.per 100mila.Ore 12.43 - Olanda, sospeso AstraZeneca per tutti L’Olanda ha sospeso tutte le somministrazioni del vaccino AstraZeneca fino al 7 aprile, per evitare di dover sprecare dosi dopo che ieri è stato decis ...Oltre 130 milioni di casi nel mondo, da martedì Marche, Veneto e provincia autonoma di Trento tornano in arancione. In Italia somministrati 10,7 milioni di vaccini ...