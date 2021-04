Vacanze, 1 italiano su 2 sta per prenotare quelle estive (Di sabato 3 aprile 2021) Cresce la voglia di Vacanze negli italiani con l’orizzonte temporale ormai rivolto all’estate 2021, complice, per molti, una ragionevole aspettativa nella campagna vaccinale. Ed è così che 1 italiano su 2 ha già fatto ricerche per una prenotazione, pianificato le Vacanze estive o comunque si ripromette di farlo subito dopo Pasqua (51%). Lo sprint a partire per una vacanza estiva, tra quanti si sono affrettati a bloccare date e alloggi, arriva in genere dai giovani con un’età compresa tra i 25 e i 34 anni (19%). E’ quanto emerge da un sondaggio anticipato all’Adnkronos da Airbnb, la piattaforma online specializzata negli affitti brevi. Ma oltre ai tanti italiani che hanno già la valigia in mano ve ne sono altri, l’11%, che hanno già prenotato un viaggio da fare appena l’emergenza sanitaria lo consentirà. Diversa la ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 aprile 2021) Cresce la voglia dinegli italiani con l’orizzonte temporale ormai rivolto all’estate 2021, complice, per molti, una ragionevole aspettativa nella campagna vaccinale. Ed è così che 1su 2 ha già fatto ricerche per una prenotazione, pianificato leo comunque si ripromette di farlo subito dopo Pasqua (51%). Lo sprint a partire per una vacanza estiva, tra quanti si sono affrettati a bloccare date e alloggi, arriva in genere dai giovani con un’età compresa tra i 25 e i 34 anni (19%). E’ quanto emerge da un sondaggio anticipato all’Adnkronos da Airbnb, la piattaforma online specializzata negli affitti brevi. Ma oltre ai tanti italiani che hanno già la valigia in mano ve ne sono altri, l’11%, che hanno già prenotato un viaggio da fare appena l’emergenza sanitaria lo consentirà. Diversa la ...

Advertising

repubblica : Airbnb, 1 italiano su 2 sta per prenotare vacanze d'estate, giovani in pole position - Agenzia_Ansa : Federalberghi, vacanze beffa per il turismo italiano a Pasqua. Gli operatori del settore sul piede di guerra: 'Assu… - Milo20i : RT @repubblica: Airbnb, 1 italiano su 2 sta per prenotare vacanze d'estate, giovani in pole position - fisco24_info : Vacanze, 1 italiano su 2 sta per prenotare quelle estive: E' quanto emerge da un sondaggio anticipato all'Adnkronos… - lucarinigiac : Airbnb, 1 italiano su 2 sta per prenotare vacanze d'estate, giovani in pole position -