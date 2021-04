Va al cimitero dalla figlia di 9 anni, le rubano le uova di beneficenza – VIDEO (Di sabato 3 aprile 2021) La denuncia di una mamma che ha visto rubare dalla sua auto dei doni pasquali per l’hospice pediatrico di Padova. Federica, prima di andare dai Carabinieri, ha deciso di raccontare cosa è successo con un VIDEO postato su Facebook. “Ero a pregare al cimitero. Quando sono tornata, le uova nella mia auto non c’erano più”. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 3 aprile 2021) La denuncia di una mamma che ha visto rubaresua auto dei doni pasquali per l’hospice pediatrico di Padova. Federica, prima di andare dai Carabinieri, ha deciso di raccontare cosa è successo con unpostato su Facebook. “Ero a pregare al. Quando sono tornata, lenella mia auto non c’erano più”. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

