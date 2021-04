«Usare i seggi elettorali per somministrare i vaccini» Da Como una proposta per rimediare ai disastri lombardi

(Di sabato 3 aprile 2021)durante il weekend, quando le scuole non sono frequentate dagli studenti, persenza alcuna necessità di prenotazione icontro il Coronavirus. Innanzitutto agli anziani e ai soggetti più fragili, che hanno difficoltà a raggiungere i grandi hub, ma potenzialmente a tutta la popolazione lombarda che intende immunizzarsi. Il modello, pensato soprattutto per i paesi medio-piccoli, che rappresentano circa il 70% dei comuni italiani, è stato ideato dall’ingegner Luca Cozzi, coordinatore della Protezione civile di Mozzate, in provincia di. Ma la sua, finora, è caduta nel vuoto: «Ho sottoposto questo piano il 24 gennaio 2021 a tutte le istituzioni. Ho scritto al ministro della Salute e all’allora commissario ...

MARCODND1 : @LegaSalvini Che schifo essere ITALIANO, Basterebbe fare Una vaccinazione generale, FACILE da fare, CON IL COGNO… - GiorgioSciara01 : @CeroniAlessio La Francia usa un sistema maggioritario a doppio turno, la Germania ha metà dei seggi maggioritari.… - andisanto73 : @gioveron Emilia Romagna e Lazio tra le più avanti in termini di vaccinazioni soprattuto per i più deboli. Lombardi… -

Ultime Notizie dalla rete : Usare seggi

Open

... vietato portare da bere e o da mangiare alle persone in coda ai. Altre ci possono sembrare ... D'ora in avanti sarà molto più complicatoil voto per corrispondenza, mentre le postazioni per "...Come riferito su questo giornale qualche settimana fa, il presidente Reuven Rivlin intende...saputo che la Lista Araba Unita aveva la soglia elettorale e potrebbe conquistare fino a cinque,...«Oggi siamo in tre, ma vogliamo diventare i primi in Europa». Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha riassunto così l’esito del vertice del primo aprile con il primo ministro ungherese Viktor Orbán ...Ieri il presidente Biden ha presentato il piano infrastrutturale da 2,25 trilioni di dollari su un periodo di 8 anni focalizzato sulle grandi opere infrastrutturali, energia pulita, reti digitali, ret ...