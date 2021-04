Usa, nuovo attacco a Capitol Hill: morto un agente, altri due feriti. Biden: affranto (Di sabato 3 aprile 2021) nuovo attacco a Capitol Hill, a meno di tre mesi da quello del 6 gennaio. Poco dopo le 13, le 19 di ieri in Italia, un'auto è stata lanciata a tutta velocità contro i blocchi di cemento che circondano l'area a Washington. Dopo l'impatto a pochi passi dal posto di polizia, un uomo è sceso dalla vettura brandendo un coltello e lanciandosi contro gli agenti che hanno risposto al fuoco, uccidendo l'assalitore. Due poliziotti sono rimasti feriti e uno è morto in seguito. Secondo gli inquirenti, l'assalto "non sembra che sia collegato al terrorismo". L'autore sarebbe un 25enne dell'Indiana, hanno riferito i media, si chiamerebbe Noah Green.Sarebbe un seguace della Nation of Islam, setta nata a Detroit. Sui social avrebbe scritto di aver perso il lavoro e di cercare una guida spirituale. ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 3 aprile 2021), a meno di tre mesi da quello del 6 gennaio. Poco dopo le 13, le 19 di ieri in Italia, un'auto è stata lanciata a tutta velocità contro i blocchi di cemento che circondano l'area a Washington. Dopo l'impatto a pochi passi dal posto di polizia, un uomo è sceso dalla vettura brandendo un coltello e lanciandosi contro gli agenti che hanno risposto al fuoco, uccidendo l'assalitore. Due poliziotti sono rimastie uno èin seguito. Secondo gli inquirenti, l'assalto "non sembra che sia collegato al terrorismo". L'autore sarebbe un 25enne dell'Indiana, hanno riferito i media, si chiamerebbe Noah Green.Sarebbe un seguace della Nation of Islam, setta nata a Detroit. Sui social avrebbe scritto di aver perso il lavoro e di cercare una guida spirituale. ...

