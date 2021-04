"Una storia deviata". Carlo Giovanardi, l'errore capitale: "Così la politica si è consegnata alle toghe" (Di sabato 3 aprile 2021) Ai deputati e ministri girondini che durante la Rivoluzione francese erano stati eletti nell'Assemblea Legislativa (la Convenzione) l'aver votato assieme ai giacobini la fine della monarchia e l'avvento della Repubblica non fu sufficiente per aver salva la vita. Come è noto infatti fu la stessa Convenzione, su istigazione di Robespierre, a consegnarli nel 1793 al Tribunale Speciale e alla ghigliottina, con l'accusa infamante di corruzione, essendo i girondini favorevoli alla proprietà privata e al decentramento politico amministrativo. Quando dal 2006 al 2008 ho presieduto la Giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, il ricordo di quell'episodio storico mi ha indotto a ricostruire la storia dell'utilizzo nell'Italia Repubblicana di quell'istituto, abrogato nel 1993 al tempo di Mani Pulite, che permetteva di processare un membro del Parlamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Ai deputati e ministri girondini che durante la Rivoluzione francese erano stati eletti nell'Assemblea Legislativa (la Convenzione) l'aver votato assieme ai giacobini la fine della monarchia e l'avvento della Repubblica non fu sufficiente per aver salva la vita. Come è noto infatti fu la stessa Convenzione, su istigazione di Robespierre, a consegnarli nel 1793 al Tribunale Speciale e alla ghigliottina, con l'accusa infamante di corruzione, essendo i girondini favorevoli alla proprietà privata e al decentramento politico amministrativo. Quando dal 2006 al 2008 ho presieduto la Giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, il ricordo di quell'episodio storico mi ha indotto a ricostruire ladell'utilizzo nell'Italia Repubblicana di quell'istituto, abrogato nel 1993 al tempo di Mani Pulite, che permetteva di processare un membro del Parlamento ...

borghi_claudio : La storia della nonna di Fedez è indicativa di una propaganda alla frutta. Ovvio no? Le Ats hanno nei database le d… - AzzolinaLucia : Nella giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo voglio raccontare una storia. La mia storia e quella di… - ilriformista : L'unica colpa di Lupacchini è stata quella di criticare Gratteri - di @tizianamaiolo - MassiCarli : RT @borghi_claudio: La storia della nonna di Fedez è indicativa di una propaganda alla frutta. Ovvio no? Le Ats hanno nei database le donne… - staiserenoblog : Myanmar: la storia del Paese che si chiamava Birmania Il colpo di stato dei militari in Myanmar ha riacceso i rifle… -

Ultime Notizie dalla rete : Una storia Tutti contro Gonzaga: guida alle attesissime Final Four Ncaa Tutti contro Gonzaga. E gli Zags contro la storia. Stasera, dalle 23.15 ora italiana (diretta streaming su ESPN Player), scattano le Final Four ... Baylor, campus a Waco e una sorta di pagoda come Arena, ...

Serie A - Le pagelle di Milan - Sampdoria 1 - 1: Quagliarella eterno, disastro Theo Hernandez ...5: una boccata d ossigeno per la mediana rossonera. E in vena e offre maggiori soluzioni d ispirazione al reparto offensivo. Franck KESSIE 6,5: con Tonali è tutta un altra storia. Suo l invito ...

Una storia da raccontare San Marco in Lamis DIRETTA PESARO TREVISO/ Video streaming tv: una storia leggendaria di Claudio Franceschini) La diretta tv di Pesaro Treviso non sarà una di quelle che per questa 25^ giornata vengono trasmesse sui canali della nostra televisione; tuttavia sappiamo bene che i match di ...

Musica e fumetto: i Perturbazione e Davide Aurilia dall'album "(dis)amore" al graphic novel "Chi conosci davvero?" hanno invece deciso di raccontare una parte del loro “concept album” dedicato agli aspetti più complessi di una storia d’amore, attraverso le immagini del disegnatore Davide Aurilia. Se da ogni ...

