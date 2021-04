Una serata tra amici, stasera sabato 3 aprile in tv: Christian De Sica, chi sono gli ospiti, orario e canale (Di sabato 3 aprile 2021) Una serata tra amici, è questo lo show di Christian De Sica che andrà in onda questa sera, sabato 3 aprile, in prima serata su Rai 1. L’attore torna in televisione, con lui anche una band composta da 32 musicisti. Una serata tra amici è un importante one man show all’insegna della leggerezza, dei monologhi esilaranti, della muSica. Una serata tra amici, stasera in tv: chi sono gli ospiti Questa sera sul palco debutterà anche Maria Rosa De Sica, la figlia di Christian, che per la prima volta canterà con il padre. Altro ospite d’eccezione sarà l’attore e regista Carlo Verdone. View this ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 aprile 2021) Unatra, è questo lo show diDeche andrà in onda questa sera,, in primasu Rai 1. L’attore torna in televisione, con lui anche una band composta da 32 musicisti. Unatraè un importante one man show all’insegna della leggerezza, dei monologhi esilaranti, della mu. Unatrain tv: chigliQuesta sera sul palco debutterà anche Maria Rosa De, la figlia di, che per la prima volta canterà con il padre. Altro ospite d’eccezione sarà l’attore e regista Carlo Verdone. View this ...

