Una serata tra amici stasera in tv con Christian De Sica: ospiti e anticipazioni (Di sabato 3 aprile 2021) Una serata tra amici va in onda stasera in tv sabato 3 aprile 2021 in onda in prima serata con Christian De Sica. Scopri ospiti e anticipazioni dell’evento televisivo. SCOPRI COSA C’È IN TV Una serata speciale per festeggiare un protagonista della storia dello spettacolo italiano: Christian De Sica. “Una serata tra amici” è un importante one man show in onda sabato 3 aprile in prima serata alle 21.25 su Rai1, che segna il ritorno in Rai di uno dei personaggi più amati dal pubblico del cinema, del teatro e della tv, con una band di 32 elementi. È una passeggiata tra muSica e parole, una serie di monologhi esilaranti di ... Leggi su cubemagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Unatrava in ondain tv sabato 3 aprile 2021 in onda in primaconDe. Scopridell’evento televisivo. SCOPRI COSA C’È IN TV Unaspeciale per festeggiare un protagonista della storia dello spettacolo italiano:De. “Unatra” è un importante one man show in onda sabato 3 aprile in primaalle 21.25 su Rai1, che segna il ritorno in Rai di uno dei personaggi più amati dal pubblico del cinema, del teatro e della tv, con una band di 32 elementi. È una passeggiata tra mue parole, una serie di monologhi esilaranti di ...

Advertising

Eurosport_IT : Una serata da CAMPIONE! ?????? In due ore e mezza, Sinner batte Bautista Agut in tre set equilibrati e conquista la p… - WittyTV : DOMANI 3 Aprile, in prima serata su Canale 5 la terza puntata del Serale di #Amici20 ed Elena ha una sorpresa per v… - capuanogio : La #Juventus prepara una multa esemplare per i protagonisti della serata a casa #McKennie ma c'è il giallo degli al… - FeiDoriana : RT @aiaggaia: Non dare mai nulla per scontato, tutto è dono e mai una mano nuda è vuota. E non dannarti a conquistare il Sole, gli occ… - Serenella1990l : Una serata indimenticabile ?????????? -