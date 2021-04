Una partita parrocchiale…Abbiano preso tre goal dal Crotone (Di sabato 3 aprile 2021) Il Sabato Santo onoriamo le cerimonie. Una partita parrocchiale… Divertimento ed intossico… l’equilibrio è una manna che non ci tocca… Il Manifesto Surrealista si produce negli occhi e nei piedi del più forte giocatore italiano in attività. L’unico in grado di unire la grazia pittorica su una tela sxombinata. Lorenzo, Magmifico Dali’ Dries scherza con la balistica, GioGio con i perditempo che non gli riconoscono il talento. Abbiano preso tre goal dal Crotone… E siano tra le prime. Immaginate se questa squadra avesse un minimo di criterio logico dove sarebbe ora… La hostess sorridente mi guarda ” Che fa il Napoli?” 3-1 “Dai porto fortuna “- Ripassa – “Allora?” Accigliato con le dita le mostro io 3-3 “Ho capito, non passo nemmeno per il consueto snack” Eh. Peccato era carina! Maksi e Kostas sono informatori scientifici ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 aprile 2021) Il Sabato Santo onoriamo le cerimonie. Unaparrocchiale… Divertimento ed intossico… l’equilibrio è una manna che non ci tocca… Il Manifesto Surrealista si produce negli occhi e nei piedi del più forte giocatore italiano in attività. L’unico in grado di unire la grazia pittorica su una tela sxombinata. Lorenzo, Magmifico Dali’ Dries scherza con la balistica, GioGio con i perditempo che non gli riconoscono il talento. Abbianotredal… E siano tra le prime. Immaginate se questa squadra avesse un minimo di criterio logico dove sarebbe ora… La hostess sorridente mi guarda ” Che fa il Napoli?” 3-1 “Dai porto fortuna “- Ripassa – “Allora?” Accigliato con le dita le mostro io 3-3 “Ho capito, non passo nemmeno per il consueto snack” Eh. Peccato era carina! Maksi e Kostas sono informatori scientifici ...

