Una 17enne ha confessato l' omicidio dell' uomo accoltellato a Bari

(Di sabato 3 aprile 2021) AGI - Halabarese che ieri sera hamortalmente il 45enne Giuseppe De Mattia, nel quartiere Libertà di. La ragazza ha detto di aver difeso se stessa e la madre dalla furia, con il quale la madre stava litigando per questioni familiari. Le due donne sono state convocate nel pomeriggio in Questura come persone informate sui fatti, poi l'ascoltoa minore è stato interrotto quando è emersa la sua responsabilità. Nei suoi confronti non sono state disposte misure cautelari.

Un uomo di 45 anni è stato ucciso a coltellate a Bari nella notte del 1 aprile e a circa 24 ore dal delittoha confessato di essere stata lei a compiere l' omicidio . I fatti si sono svolti in via Ravanas, nel difficile quartiere Libertà del capoluogo pugliese. Fin da subito le indagini della......in Questura davanti al pm della Procura minorile lache, ieri sera in via Ravanas al quartiere Libertà a Bari, avrebbe ucciso a coltellate un 45enne, Giuseppe Di Mattia, pregiudicato, dopo...Ha confessato stasera durante un interrogatorio in Questura davanti al pm della Procura minorile la 17enne che, ieri sera in via Ravanas al quartiere Libertà a Bari, avrebbe ucciso a coltellate un ...