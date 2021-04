Un Posto al Sole, spoiler aprile 2021: chi ha preso il bambino di Clara? (Di sabato 3 aprile 2021) Prossime puntate Un Posto al Sole al cardiopalma considerando che Federico - figlio di Palladini e Clara verrà preso da qualcuno sparendo nel nulla. Clara lascia Alberto spoiler Un Posto al Sole aprile 2021 con alcuni colpi di scena che saranno di grande impatto per tutti i fan della soap napoletana. A farne le spese sarà Clara dopo una decisione netta che metterà in pericolo il piccolo Federico. Nelle puntate della settimana che sono appena andate in onda di Un Posto al Sole, c'è stato un intenso focus sulla coppia Clara e Palladini. Tutto nasce da un tradimento continuo della fiducia della donna che si spinge sino a Patrizio Giordano che la ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 3 aprile 2021) Prossime puntate Unalal cardiopalma considerando che Federico - figlio di Palladini everràda qualcuno sparendo nel nulla.lascia AlbertoUnalcon alcuni colpi di scena che saranno di grande impatto per tutti i fan della soap napoletana. A farne le spese saràdopo una decisione netta che metterà in pericolo il piccolo Federico. Nelle puntate della settimana che sono appena andate in onda di Unal, c'è stato un intenso focus sulla coppiae Palladini. Tutto nasce da un tradimento continuo della fiducia della donna che si spinge sino a Patrizio Giordano che la ...

