Un posto al sole, anticipazioni dal 5 al 9 aprile: l'ira di Alberto

Un posto al sole tornerà a regalare al pubblico di Rai 3 puntate dense di avvenimenti e svolte incredibili, come rivelano le anticipazioni dal 5 al 9 aprile. L'attenzione sarà tutta focalizzata sulla decisione clamorosa di Clara di lasciare di punto in bianco Alberto andando via di casa. La loro storia, dunque, sembrerà essere arrivata al capolinea e l'uomo sarà furioso per come si è comportata la Curcio arrivando a scagliare la sua ira sulla persona che, a suo parere, ha spinto Clara a lasciarlo. Filippo e Serena, nel frattempo, dopo il consulto a Milano, dovranno capire quale terapia seguire, mentre Patrizio continuerà ad avere a cuore il destino di Clara; intanto Alberto, sempre più sconvolto ed incredulo per essere stato lasciato, commetterà un grave colpo di testa.

