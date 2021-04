"Un mix tra nigeriana e inglese": nuovo ceppo scoperto in Italia (Di sabato 3 aprile 2021) Valentina Dardari Secondo i primi studi non sarebbe comunque più letale o contagiosa delle altre. Il ceppo è stato individuato in una 50enne di Novara In Italia è stata scoperta una nuova variante del virus, una specie di miscuglio tra quella nigeriana e quella inglese. Sembra infatti mostrare caratteristiche riconducibili a entrambe. È stato il team di ricerca del Cerba Healtcare di Milano, guidato da Francesco Broccolo, a individuarla. Il gruppo ha lavorato in collaborazione con Massimo Zollo del Ceinge di Napoli, che si è occupato di completare il sequenziamento totale. Oggi il genoma è stato depositato alla Pubmed e alla Gisais, ovvero le due principali banche dati internazionali. La scoperta in una 50enne La buona notizia è che, secondo i primi studi, la nuova variante non sembrerebbe più letale o ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 aprile 2021) Valentina Dardari Secondo i primi studi non sarebbe comunque più letale o contagiosa delle altre. Ilè stato individuato in una 50enne di Novara Inè stata scoperta una nuova variante del virus, una specie di miscuglio tra quellae quella. Sembra infatti mostrare caratteristiche riconducibili a entrambe. È stato il team di ricerca del Cerba Healtcare di Milano, guidato da Francesco Broccolo, a individuarla. Il gruppo ha lavorato in collaborazione con Massimo Zollo del Ceinge di Napoli, che si è occupato di completare il sequenziamento totale. Oggi il genoma è stato depositato alla Pubmed e alla Gisais, ovvero le due principali banche dati internazionali. La scoperta in una 50enne La buona notizia è che, secondo i primi studi, la nuova variante non sembrerebbe più letale o ...

