(Di sabato 3 aprile 2021) ROMA – Il 22alle 21,sarà il protagonista di “Buongiorno vita –”. Un appuntamento unico dal Parco archeologico del Colosseo, durante il quale il cantautore romano, oltre a proporre i suoi successi, presenterà in anteprima il nuovo singolo “Buongiorno vita”, che uscirà il 23. Il live è prodotto da Vivo Concerti e trasmesso insu LIVENow. In occasione di questo appuntamento,rinnova il proprio supporto a favore dei progetti Unicef di lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari che il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia sta portando avanti in Mali, dove l’artista, Goodwill Ambassador Unicef dal 2019, è stato nel febbraio 2020 per la sua prima missione sul campo. Parte dell’incasso ...

rtl1025 : 'Buongiorno vita è il titolo del mio nuovo singolo. Uscirà il 23 Aprile'???? Così @IlVeroUltimo ha annunciato sui so… - IlContiAndrea : Il 23 aprile uscirà il nuovo singolo di #Ultimo dal titolo “Buongiorno Vita” - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Venerdì 2 Aprile #ESempreMezzogiorno ha conquistato nell'ultimo programma della settimana 1.718.000… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Venerdì 2 Aprile L'ultimo programma della settimana di #Mattino5 ha conquistato; 1.008.000 telespett… - Lopinionista : Ultimo, il 22 aprile l’evento in streaming ‘Buongiorno Vita’ -

