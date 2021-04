UFFICIALE Leicester | rinnovato il contratto di Iheanacho

Leggi su calcionews24

(Di sabato 3 aprile 2021) Ilha ufficializzato il rinnovo didi Kelechifino al 2024. Nella giornata di ieri è stato eletto miglior giocatore del mese in Premier League Ilha ufficializzato il rinnovo didi Kelechifino al 2024. Dal suo arrivo dal Manchester City nel 2017 l'attaccante nigeriano a collezionato 117 partite con 32 reti in totale. Nella giornata di ieriè stato eletto miglior giocatore del mese di marzo in Premier League. ????????? ??????? is here to stay! ?#Kelechi2024 pic.twitter.com/0dTArA7iMv —City (@LCFC) April 3, 2021