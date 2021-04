Ufficiale | Domizzi nuovo allenatore del Pordenone

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 3 aprile 2021) IlCalcio comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima squadra a Maurizio. «Mister– dichiara il presidente Mauro Lovisa – può dare alla squadra la scossa che tutti noi attendiamo. Per leadership ed esperienza di campo, temperamento e competenze che abbiamo apprezzato in questi mesi con la nostra Primavera. Per preparare al meglio la fondamentale gara di lunedì, conoscere ilstaff e ritrovare il giusto spirito la squadra andrà in ritiro già da stasera».sarà coadiuvato da Andrea Toffolo comein seconda e Filippo Cristante come collaboratore tecnico. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.