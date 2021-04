Udinese | Marino | «La squadra non ha ragionato Atalanta squadra forte»

(Di sabato 3 aprile 2021) Pierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’, ha parlato al canale ufficiale del club dopo il match contro l’Pierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’, ha parlato al canale ufficiale del club dopo il match contro l’. Le sue dichiarazioni. «Partita difficile da interpretare e da esaminare perché l’è unacapace, noi però non abbiamo dato l’impressione di essere compatti come al solito. Non lo dico dal punto di vista dell’impegno che secondo me è stato massimo, però non ho visto quellacompatta che abbiamo visto nelle ultime gare. Oggi in campo lanon hacome ...

Il mercato non è ancora cominciato ma l'Udinese continua ad avere un ruolo centrale. Marino si sta muovendo.. C'è un nome nuovo ...Rodrigo De Paul per alzare l'asticella: Antonio Conte avrebbe le idee chiare per il mercato estivo dell' Inter e avrebbe messo in cima alla lista dei desideri l'argentino dell'Udinese, perfetto per la ...