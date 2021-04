(Di sabato 3 aprile 2021) L'attaccante dell'Fernandoha parlato ai microfoni diTv della sconfitta sul terreno dell'Atalanta: "Sì è visto benissimo anche da fuori che è stata una partita tosta, loro poi giocano insieme da molto tempo e si conoscono e questo è importante per loro. Noi abbiamo provato ail nostro gioco ma è stata dura. Ormai questa partita è andata ma abbiamo visto che quando siamo andati avanti abbiamo fatto male all'avversario e nel finale abbiamo spinto molto.ildidima ce l'abbiamo messa tutta in campo per provarci. Ora dobbiamo metterci alle spalle questa sconfitta e recuperare subito, oggi eravamo ...

Advertising

ItaSportPress : Udinese, Forestieri: 'Rimane il rammarico perché sapevamo di poter fare qualcosa di grande' -… - alessandraortis : RT @Udinese_1896: #AtalantaUdinese 3-2 71' - LA RIAPRE ANCORA L'UDINESE CON LARSEN!!! MA CHE AZIONE DEI BIANCONERI!!! Splendida combinazio… - settalese : RT @Udinese_1896: ?? Forestieri: 'Ora dobbiamo recuperare subito'. L'attaccante bianconero ha commentato la sconfitta maturata contro l'Atal… - TR_Udinese : RT @Udinese_1896: ?? Forestieri: 'Ora dobbiamo recuperare subito'. L'attaccante bianconero ha commentato la sconfitta maturata contro l'Atal… - Udinese_1896 : ?? Forestieri: 'Ora dobbiamo recuperare subito'. L'attaccante bianconero ha commentato la sconfitta maturata contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Forestieri

TUTTO mercato WEB

... Braaf (25' st). A disp.: Scuffet, Gasparini, Ouwejan, Makengo, Micin, Nestorovski, De Maio. All.: Gotti. Vittoria di marca colombiana per l'Atalanta di Gasperini che batte l'...... Braaf (25' st). A disp.: Scuffet, Gasparini, Ouwejan, Makengo, Micin, Nestorovski, De Maio. All.: Gotti. Vittoria di marca colombiana per l'Atalanta di Gasperini che batte l'...Ma Molina è irrefrenabile sul tacco di Forestieri, ottimo inserimento, mette a sedere de Roon e piazza una gran palla al centro sulla quale Stryger Larsen entra bene e accorcia ancora le distanze: 3-2 ...L’Atalanta ti pressa, ti attacca ovunque, anche alla giugulare. L’Atalanta davanti fa paura, a centrocampo ad esempio con uno come Freuler prende il giocatore più forte degli avversari e gli rende dur ...