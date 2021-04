Turismo, con i limiti imposti dal Covid gravi perdite per Napoli, Costiera Amalfitana e Penisola sorrentina (Di sabato 3 aprile 2021) Roma “orfana” di 950 mila presenze di visitatori che la affollavano per le feste di Pasqua per un danno economico di circa 200 milioni di euro. E poi Milano e Firenze, con 200mila visitatori in meno, Venezia (-100mila turisti, -23 milioni di euro di incassi) e Napoli (-80mila turisti, -15 milioni di euro). Soffrono città d’arte e grandi metropoli, le località più danneggiate dai divieti anti-Covid di queste giornate del primo break primaverile. Lo dice il Codacons, che ha realizzato un’indagine sulle perdite stimate. E non solo le città d’arte saranno danneggiate dai limiti imposti dal Covid: sul fronte turistico a subire gravi perdite saranno anche la Sicilia, la Costiera Amalfitana e la Penisola ... Leggi su ildenaro (Di sabato 3 aprile 2021) Roma “orfana” di 950 mila presenze di visitatori che la affollavano per le feste di Pasqua per un danno economico di circa 200 milioni di euro. E poi Milano e Firenze, con 200mila visitatori in meno, Venezia (-100mila turisti, -23 milioni di euro di incassi) e(-80mila turisti, -15 milioni di euro). Soffrono città d’arte e grandi metropoli, le località più danneggiate dai divieti anti-di queste giornate del primo break primaverile. Lo dice il Codacons, che ha realizzato un’indagine sullestimate. E non solo le città d’arte saranno danneggiate daidal: sul fronte turistico a subiresaranno anche la Sicilia, lae la...

Advertising

ItaliaViva : La vice ministra @TeresaBellanova a bordo della MSC Grandiosa: 'Il Turismo sicuro è possibile con protocolli sanit… - LuigiBrugnaro : #TVAVicenza ?? | Nel frattempo ci stiamo preparando per la ripartenza, con un #turismo che va ripensato in chiave di… - crisspinella : #Covid: #Turchia, parte il turismo dei vaccini in #Russia. Pacchetti tour operator #Ankara per immunizzazione con v… - DGomixxx : @Vincenz78441140 Al turismo c'è Garavaglia, alle infrastrutture Bellanova. Faranno la solita macelleria di questa c… - ConfcommercioM1 : RT @Confcommercio: ??La filiera del #turismo ha registrato una perdita di valore della produzione di 100 miliardi nel 2020. Basta chiusure!… -