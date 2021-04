Tripletta di Lucca, Casertana al tappeto: terzo successo di fila in trasferta per il Palermo (Di sabato 3 aprile 2021) Flagellato dal Covid, il Foggia si gioca il 'jolly': rinviata la sfida con il Palermo 26 marzo 2021 Palermo pronto al tour de force, sabato c'è la Casertana: definiti i recuperi con Monopoli e Foggia ... Leggi su palermotoday (Di sabato 3 aprile 2021) Flagellato dal Covid, il Foggia si gioca il 'jolly': rinviata la sfida con il26 marzo 2021pronto al tour de force, sabato c'è la: definiti i recuperi con Monopoli e Foggia ...

Advertising

infoitsport : Lucca si prende il Palermo, tripletta da sogno e Casertana battuta 3-2 - infoitsport : Palermo, vittoria sul campo della Casertana: tripletta del giovane Lucca, la serie A osserva - infoitsport : Lucca, una tripletta per entrare nell'elite delle punte rosanero(1 di 5) - infoitsport : Tripletta di Lucca, Casertana al tappeto: terzo successo di fila in trasferta per il Palermo - Sicilianodoc73 : RT @Scuilibrato77: Se La Juve avesse avuto lui il Derby lo si sarebbe vinto. Oggi ha fatto tripletta a Caserta #Lucca #Palermo #ecco https:… -