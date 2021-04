Treviso | Marta Novello a casa per Pasqua

Advertising

La giovane è stata dimessa dall'ospedale Ca' Foncello die trascorrerà la Pasqua con la sua famiglia CreditsSara una Pasqua in famiglia perNovello, la 26enne veneta aggredita e accoltellata in strada da un 15enne mentre faceva jogging in località Marocco di Mogliano Veneto, in provincia di. La ragazza infatti nelle scorse ...Marta Novello è stata dimessa oggi dall’ospedale di Treviso. La povera 26enne aggredita mentre faceva jogging è stata dimessa dopo dieci giorni di ricovero e tre interventi chirurgici. La dimissione ..."Sta abbastanza bene, adesso cammina con le sue gambe, ma la convalescenza sarà lunga", ha detto il padre della giovane ...