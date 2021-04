Tre feriti gravi sul lavoro in una settimana nel bolognese (Di sabato 3 aprile 2021) Tre incidenti sul lavoro gravi in una settimana nel bolognese. In tutti e tre i casi è intervenuta l’eliambulanza del 118. I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri delle stazioni. Tre feriti gravi in 7 giorni, a causa di incidenti sul lavoro. I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna sono intervenuti su tre infortuni che Leggi su periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) Tre incidenti sulin unanel. In tutti e tre i casi è intervenuta l’eliambulanza del 118. I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri delle stazioni. Trein 7 giorni, a causa di incidenti sul. I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna sono intervenuti su tre infortuni che

Advertising

ilbassanese : Schianto auto-moto, tre feriti: due in gravissime condizioni - BreakingItalyNe : THAILANDIA: Crolla dopo un incendio una casa di tre piani nel distretto di Thawi Watthana a Bangkok: Sale a 5 morti… - monikindaaaa : @Sabrina04925854 Tre bianchi ammazzati a picconate non valgono come 3 neri feriti...scusate ma non si può davvero… - infoitinterno : Incidente in via Borghesiana: carambola tra tre auto e un bus, quattro feriti - Ansa_ER : Tre infortuni sul lavoro in una settimana nel Bolognese. Feriti in abitazioni e in una azienda, Cc sul posto per ri… -