Tre allegri ragazzi morti presentano il docu-live “A casa tua” a sostegno dei live club italiani (Di sabato 3 aprile 2021) Con l’obiettivo di sostenere i live club italiani in attesa della riapertura, i Tre allegri ragazzi morti hanno prodotto il docu-live “A casa Tua”, che verrà trasmesso in streaming esclusivo su Bandcamp il prossimo 21 aprile. L’importo del biglietto andrà per una metà a copertura dei costi di produzione del concerto-documentario stesso e per metà al locale scelto in fase d’acquisto tra i 25 aderenti all’iniziativa: il consiglio della band è “scegli il locale della tua zona e ci vediamo a casa tua. La scelta che farai scrivila a acasatuatarm@gmail.com”. Tre allegri ragazzi morti : “A ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Con l’obiettivo di sostenere iin attesa della riapertura, i Trehanno prodotto il“ATua”, che verrà trasmesso in streaming esclusivo su Bandcamp il prossimo 21 aprile. L’importo del biglietto andrà per una metà a copertura dei costi di produzione del concerto-mentario stesso e per metà al locale scelto in fase d’acquisto tra i 25 aderenti all’iniziativa: il consiglio della band è “scegli il locale della tua zona e ci vediamo atua. La scelta che farai scrivila a atuatarm@gmail.com”. Tre: “A ...

Advertising

Koufax73 : Tre Allegri Ragazzi Morti: il docu-live a sostegno dei live club - UgoBaroni : RT @TUTTOJUVE_COM: Repice a RBN: 'Tre squadre possono bussare per Allegri. Pirlo è la scelta della Juve come Solskjaer per lo United' https… - TUTTOJUVE_COM : Repice a RBN: 'Tre squadre possono bussare per Allegri. Pirlo è la scelta della Juve come Solskjaer per lo United' - plateablogmagaz : @treallegri un #doculive per sostenere i live club.. Leggi clicccando il link e scopri come prenotare...… - varesenews : I Tre Allegri Ragazzi Morti presentano un docu-film “A casa tua” -