Traffico Roma del 03-04-2021 ore 18:30 (Di sabato 3 aprile 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati dalle redazione tutta Italia in zona rossa negozi chiusi tranne quelli di prima necessità sulla asporto e consegna a domicilio per bar e ristoranti stamenti solo per validi motivi certificati resta la possibilità una volta al giorno tra le 5 e le 22 di andare a trovare i parenti e amici si può andare massimo in due ma si possono portare i minori di 14 anni e anche persone conviventi non autosufficienti all’Euro in pieno svolgimento i preparativi per il Gran Premio di Formula e gara automobilistica è riservato un posto a trazione elettrica in programma il 10 e il 11 aprile diverse strade del quartiere sono chiuse al Traffico soggette a cambiamenti nella viabilità raccomandiamo le dovute attenzioni per quanto riguarda il trasporto pubblico parziale interruzione sulla linea ferroviaria ... Leggi su romadailynews (Di sabato 3 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalle redazione tutta Italia in zona rossa negozi chiusi tranne quelli di prima necessità sulla asporto e consegna a domicilio per bar e ristoranti stamenti solo per validi motivi certificati resta la possibilità una volta al giorno tra le 5 e le 22 di andare a trovare i parenti e amici si può andare massimo in due ma si possono portare i minori di 14 anni e anche persone conviventi non autosufficienti all’Euro in pieno svolgimento i preparativi per il Gran Premio di Formula e gara automobilistica è riservato un posto a trazione elettrica in programma il 10 e il 11 aprile diverse strade del quartiere sono chiuse alsoggette a cambiamenti nella viabilità raccomandiamo le dovute attenzioni per quanto riguarda il trasporto pubblico parziale interruzione sulla linea ferroviaria ...

Traffico Roma del 03-04-2021 ore 12:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews A Fiumicino con 76 chili di Khat in valigia: due arresti I due, arrivati nella Capitale con un volo della compagnia aerea “Qatar Airways” proveniente da Johannesburg con scalo a Doha, sono stati notati per il loro atteggiamento sospetto e quindi controllati ...

Infrastrutture, Miele: La revisione della Roma Latina inciderà sul traffico a Borgo Piave Questo vuol dire che a Latina mancheranno i collegamenti che avrebbero portato il traffico in arrivo da Roma verso i monti e verso il mare. Se l’Autostrada fosse realizzata come l’ultimo progetto ...

I due, arrivati nella Capitale con un volo della compagnia aerea "Qatar Airways" proveniente da Johannesburg con scalo a Doha, sono stati notati per il loro atteggiamento sospetto e quindi controllati ...Questo vuol dire che a Latina mancheranno i collegamenti che avrebbero portato il traffico in arrivo da Roma verso i monti e verso il mare. Se l'Autostrada fosse realizzata come l'ultimo progetto ...