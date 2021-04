Toscana, anche la sinistra ‘storica’ attacca Giani sulle vaccinazioni: “Pensi a rimediare agli errori, non a scaricare le responsabilità” (Di sabato 3 aprile 2021) La via crucis per Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, inizierà formalmente il 7 aprile, l’indomani delle feste pasquali, quando le opposizioni presenteranno in Consiglio regionale la richiesta di una commissione speciale per i ritardi nelle vaccinazioni e le corsie preferenziali. Tutti uniti: da Fratelli d’Italia al M5s, sperando nel sì all’ultimo momento anche del Pd. E c’è chi chiede le dimissioni dell’assessore alla Sanità, il senese Simone Bezzini, difeso però dal sindaco di Siena, Luigi De Mossi, di centrodestra (i campanili prima delle appartenenze politiche), mentre gli aretini tifano per il ritorno nella giunta regionale di Vincenzo Ceccarelli proprio alla guida dell’assessorato nell’occhio del ciclone. In tempi normali il fuoco delle opposizioni contro la giunta sarebbe stato normale e forse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) La via crucis per Eugenio, presidente della Regione, inizierà formalmente il 7 aprile, l’indomani delle feste pasquali, quando le opposizioni presenteranno in Consiglio regionale la richiesta di una commissione speciale per i ritardi nellee le corsie preferenziali. Tutti uniti: da Fratelli d’Italia al M5s, sperando nel sì all’ultimo momentodel Pd. E c’è chi chiede le dimissioni dell’assessore alla Sanità, il senese Simone Bezzini, difeso però dal sindaco di Siena, Luigi De Mossi, di centrodestra (i campanili prima delle appartenenze politiche), mentre gli aretini tifano per il ritorno nella giunta regionale di Vincenzo Ceccarelli proprio alla guida dell’assessorato nell’occhio del ciclone. In tempi normali il fuoco delle opposizioni contro la giunta sarebbe stato normale e forse ...

borghi_claudio : @yebonavits Mi risulta che anche in questa specialità i furbetti hanno proliferato nella Toscana governata dal PD… - borghi_claudio : La sanità Toscana ha avuto l'idea geniale per risolvere anche il problema del turismo...