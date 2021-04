Torna da lui per evitare la porno vendetta: ma è stuprata di nuovo (Di sabato 3 aprile 2021) Cristina Bassi Arrestato un impiegato 46enne. Violentava la vittima usando farmaci narcotizzanti Nel suo arsenale aveva manette, corde, collari e altri strumenti sadomaso. Ma la sua arma più subdola era il revenge porn. Nella rete dell'uomo, un impiegato 46enne di Brugherio, non lontano da Monza, erano finite due donne. Entrambe violentate sotto l'effetto di tranquillanti e filmate. Dopo le denunce delle due vittime l'uomo è stato arrestato dai carabinieri, è accusato di violenza sessuale, sequestro di persona e appunto revenge porn. La storia di abusi e maltrattamenti è venuta a galla, quando i carabinieri di Brugherio e della Compagnia di Monza sono intervenuti in soccorso a una donna di 51 anni anche lei della zona. Aveva conosciuto l'indagato di recente, le era stato presentato da un conoscente comune, e nell'ultimo mese le violenze sono andate avanti quasi ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 aprile 2021) Cristina Bassi Arrestato un impiegato 46enne. Violentava la vittima usando farmaci narcotizzanti Nel suo arsenale aveva manette, corde, collari e altri strumenti sadomaso. Ma la sua arma più subdola era il revenge porn. Nella rete dell'uomo, un impiegato 46enne di Brugherio, non lontano da Monza, erano finite due donne. Entrambe violentate sotto l'effetto di tranquillanti e filmate. Dopo le denunce delle due vittime l'uomo è stato arrestato dai carabinieri, è accusato di violenza sessuale, sequestro di persona e appunto revenge porn. La storia di abusi e maltrattamenti è venuta a galla, quando i carabinieri di Brugherio e della Compagnia di Monza sono intervenuti in soccorso a una donna di 51 anni anche lei della zona. Aveva conosciuto l'indagato di recente, le era stato presentato da un conoscente comune, e nell'ultimo mese le violenze sono andate avanti quasi ...

