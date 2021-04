Torino | Sanabria | «Punto pesante Ma potevamo battere la Juventus»

(Di sabato 3 aprile 2021)ha parlato dopo il pareggio del suocontro la. Le dichiarazioni dell’attaccante granata dopo la gara Ai microfoni di Dazn,ha parlato dopo il pari del suocontro la. LA GARA – «Credo che sia unpesantissimo anche per la situazione che stavamo attraversando. Dispiace per i 3 punti ma ci prendiamo la prestazione che abbiamo fatto. Sono molto contento, è il mio primo derby e sono felice di poter aiutare la squadra. Abbiamo bisogno del gol e sono felice di poter aiutare la squadra». NICOLA – «Alla fine ci dice sempre di trovare il positivo in ogni partita. Penso che questa sarà la nostra forza per salvarci il prima possibile». MESSAGGIO AI TIFOSI – «Voglio dir loro che ci mancano, sentiamo il loro appoggio ...

Advertising

juventusfc : 46' | Torino in vantaggio con Sanabria. #ToroJuve [2-1] #ForzaJuve - juventusfc : 27' | Pareggio del Torino con Sanabria. #ToroJuve [1-1] #ForzaJuve - OptaPaolo : 2 - Antonio #Sanabria è il primo giocatore del #Torino a realizzare una marcatura multipla nel 'Derby della Mole' i… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: La Juve pareggia contro il Torino nel derby della Mole: Sanabria risponde a Chiesa e Ronaldo Guarda la NUOVA CLASSIFICA… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Torino-Juventus 2-2: Ronaldo rimedia alla doppietta di Sanabria -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Sanabria

ha parlato dopo il pareggio del suocontro la Juventus. Le dichiarazioni dell'attaccante granata dopo la ...- Termina 2 - 2 il derby della Mole trae Juventus . È Chiesa a portare avanti i bianconeri al 13', poi si scatenacon una doppietta (27' e 46'). È il colpo di testa di Cristiano Ronaldo, all'80', a siglare la definitiva ...Sanabria illude il Toro (un giocatore granata non segnava una doppietta nel derby da 21 anni), Ronaldo riagguanta la partita nel finale. Ma le difficoltà della Juve sono oggettive così come le ombre ...Emergenza in difesa: Nkoulou non è al meglio, si ferma anche Lyanco ma ha problemi ancora maggiori Pirlo. Torino-Juventus, le scelte di Pirlo. Per Torino-Juventus il tecnico granata Nicola, visto l'in ...