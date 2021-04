Torino | Sanabria ci crede | “Punto che vale doppio Continuando così ci salveremo”

(Di sabato 3 aprile 2021) Ila sorpresa esce con undal derby della Mole.VIDEO-Juventus, duello Chiambretti-Christillin: “Non scambierei Belotti per CR7”Una partita gagliarda quella giocata dai ragazzi di Davide Nicola, che hanno messo in forte difficoltà i bianconeri, che sono stati costretti a rincorrere e hanno impattato il risultato sul 2-2 solo nel finale. Al termine del match Antonio-autore di una doppietta- ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn in cui ha analizzato la partita.Il centravanti paraguaiano è consapevole che questosarà fondamentale nella corsa alla salvezza efortemente in questo obiettivo: "E' unpesantissimo per la nostra classifica. Sono molto contento, è il mio primo derby qua e noi attaccati abbiamo ...

juventusfc : 46' | Torino in vantaggio con Sanabria. #ToroJuve [2-1] #ForzaJuve - juventusfc : 27' | Pareggio del Torino con Sanabria. #ToroJuve [1-1] #ForzaJuve - OptaPaolo : 2 - Antonio #Sanabria è il primo giocatore del #Torino a realizzare una marcatura multipla nel 'Derby della Mole' i… - medioclubID : #SerieA : FT: Torino FC 2-2 Juventus (Antonio Sanabria 27', 46' ; Federico Chiesa 13', Cristiano Ronaldo 68') - PNuovoSassari : RT @Corriere: Torino-Juventus 2-2: Ronaldo rimedia alla doppietta di Sanabria -

... intervenuto al termine della gara con il: 'Quando non vinci non puoi essere soddisfatto. ... 'Bisogna essere concentrati, non sempre lo siamo' leggi anche Toro,non basta: il derby ...Davide Nicola, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il derby della Mole con la Juve. Le sue ...nonostante il predominio bianconero al 27' il Torino trova il pareggio: Sanabria sfrutta in indecisione di Szczesny e di testa trova il gol del pareggio. Nella ripresa i padroni di casa trovano il gol ...Sanabria illude il Toro (un giocatore granata non segnava una doppietta nel derby da 21 anni), Ronaldo riagguanta la partita nel finale. Ma le difficoltà della Juve sono oggettive così come le ombre ...