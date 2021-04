Torino-Juventus, gol del pareggio di Sanabria: Szczesny non perfetto (VIDEO) (Di sabato 3 aprile 2021) Il VIDEO del gol di Antonio Sanabria che vale il pareggio nel derby della Mole tra Torino e Juventus. Il centravanti granata si fa trovare nel posto giusto al momento giusto per ribadire in rete una corta respinta di Szczesny, che in questo caso non è stato perfetto sulla conclusione dalla distanza di Mandragora. 1-1 e tutto da rifare per i bianconeri, in alto il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Ildel gol di Antonioche vale ilnel derby della Mole tra. Il centravanti granata si fa trovare nel posto giusto al momento giusto per ribadire in rete una corta respinta di, che in questo caso non è statosulla conclusione dalla distanza di Mandragora. 1-1 e tutto da rifare per i bianconeri, in alto ildel gol. SportFace.

