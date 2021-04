Torino-Juventus 2-2, male Szczesny: Pirlo rischia la Champions League (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo la sconfitta contro il Benevento, la Juventus è chiamata subito a rialzare la testa contro il Torino di Nicola. Tra le due squadre c’è da sempre una rivalità unica in Italia e oggi più che mai la sfida conta tantissimo. I granata lottano per la salvezza, i bianconeri per un posto in Champions League. Il primo tempo ha visto due formazioni determinate nel prendere i tre punti, la Juventus in particolare è partita molto forte ed ha trovato subito il gol con una bellissima finalizzazione da parte del solito Federico Chiesa, uno dei pochi volti veramente positivi questa stagione. La gioia della ‘Vecchia Signora’ viene spenta in relativamente poco tempo, infatti, poco meno di venti minuti più tardi è arrivato il gol del pareggio siglato da Sanabria. Torino-Juventus ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo la sconfitta contro il Benevento, laè chiamata subito a rialzare la testa contro ildi Nicola. Tra le due squadre c’è da sempre una rivalità unica in Italia e oggi più che mai la sfida conta tantissimo. I granata lottano per la salvezza, i bianconeri per un posto in. Il primo tempo ha visto due formazioni determinate nel prendere i tre punti, lain particolare è partita molto forte ed ha trovato subito il gol con una bellissima finalizzazione da parte del solito Federico Chiesa, uno dei pochi volti veramente positivi questa stagione. La gioia della ‘Vecchia Signora’ viene spenta in relativamente poco tempo, infatti, poco meno di venti minuti più tardi è arrivato il gol del pareggio siglato da Sanabria....

juventusfc : KICK-OFF | È cominciato il Derby della Mole. Diamo il massimo. Insieme! #FinoAllaFine ???????? ?????????? ????… - JuventusTV : SIAMO LIVE ???? Verso #ToroJuve ??? On demand, qui: - juventusfc : Inizia a parlare in questo momento Mister @Pirlo_Official! Live su @JuventusTv ?? - LivefortheFooty : Torino deliver another blow to Juventus’ title hopes in Derby della Mole - infoitsport : LIVE SERIE A – Torino-Juventus 2-1: Cristiano Ronaldo sbaglia a due passi da Sirigu -