Torino-Juventus 2-2, le pagelle di CalcioWeb: gol, emozioni e… papere. Sanabria super, Szczesny dai due volti (Di sabato 3 aprile 2021) Tantissime emozioni nel derby della 29esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Torino e Juventus che sono in corsa per obiettivi diversi in classifica. Non si è vista la differenza tecnica, i granata hanno giocato con maggiore intensità: è quanto emerso dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb, brutta la prestazione del portiere Szczesny, grandissimo Sanabria. La partita si sblocca dopo appena 13 minuti, il marcatore è stato il solito Chiesa. L'inizio di gara è di marca bianconera, ma i granata non si arrendono: è Sanabria a ristabilire la parità. La ripresa inizia con il botto, è ancora una volta l'ex Genoa ad andare in gol, incerto il portiere Szczesny. Nel finale il forcing della ...

