Torino-Juventus 2-2, il derby della Mole finisce in parità (Di sabato 3 aprile 2021) Chiesa sblocca il risultato al 13' con un diagonale mancino, Sanabria pareggia i conti al 27'. Nella ripresa l'attaccante paraguaiano firma dopo pochi secondi anche il gol del 2-1. A dieci minuti dalla fine tocca a Cristiano Ronaldo salvare la Juve per la rete del definivo 2-2

