Torino - Juventus 2 - 2, Derby incandescente: Ronaldo rovina la festa a Nicola (Di sabato 3 aprile 2021) Goal della Juventus! I bianconeri sono riusciti a trovare il pareggio grazie al solito Cristiano Ronaldo, che è riuscito ad intervenire su un tiro smorzato e ad insaccare in rete alle spalle di Sirigu.

